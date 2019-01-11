Граждане РФ рассказали, где хотят отдохнуть в 2019 году

Москва, , 10:45 — REGNUM Жители России поделились, где планируют провести отпуск в наступившем 2019 году. Большинство граждан (36%) намерены отдохнуть на море или у какого-то водоёма. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Провести отдых познавательно, посетив музеи, памятники и различные достопримечательности, хотят 17% граждан. Туризм — походы, рыбалка, сплавы по реке, привлекают 16% опрошенных.

Планируют поправить своё здоровье и отдохнуть в санаториях планируют 14%. И только 8% опрошенных желают провести отпуск на горнолыжных курортах.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах РФ.

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Как сообщает ИА REGNUM, отдых за границей продолжает дорожать. Так, в 2019 году, по прогнозам экспертов, цены на туристические путёвки для граждан РФ повысятся на 10−30%.

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