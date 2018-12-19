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В Новой Москве программа реновации начнется в 2019 году

Экономика

В течение трех лет будет построено около 560 тыс. кв. м. жилья

Москва, 19 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  Строительство первых домов для москвичей по программе реновации начнется в 2019 году в Троицком и Новомосковском административных округах столицы России. Об этом сообщил начальник департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Программа реновации стартует в ТиНАО в следующем году. Уже по семи населенным пунктам по площадкам выданы градостроительные планы земельных участков», — цитирует его слова агентство «Москва».

По словам чиновника, на указанных участках в течение трех лет будет построено около 560 тыс. кв. м. жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин заявил, что на сегодняшний день в мегаполисе находится 308 стартовых площадок по программе реновации ветхого и аварийного жилья.

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Московская реновация
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