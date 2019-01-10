Росстат оценил рост цен на бензин в 2018 году в 9,4%

Москва, 10 января 2019, 16:46 — REGNUM Цены на автомобильный бензин в России за 2018 год увеличились на 9,4%. Такие данные приводит 10 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
При этом в декабре, как сообщается, цены на бензин в среднем понизились на 0,1%.
Напомним, с начала 2019 года в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. Акциз на бензин увеличился на 2,7 тысячи рублей и составил 8,258 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на 3,7 тысячи рублей, до 11,892 тысячи рублей за тонну.
На этом фоне с 1 января стоимость бензина на автозаправочных станциях крупных нефтекомпаний России выросла на 60−79 копеек.
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