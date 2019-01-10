Рост цен на бензин — ещё один шаг к инфляции: мнение

Москва, , 14:25 — REGNUM Объяснить рост цен на топливо в России достаточно сложно. Одной из причин можно считать повышение НДС в 2019 году. Кроме того, опять подросли цены на нефть. Вместе с тем топливо покупается на бирже, при этом, когда растут биржевые котировки, растут и цены на бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM к. э. н., эксперт в сфере стратегической логистики Вячеслав Белобжецкий.

«Однако почему растут цены на топливо, когда цена на нефть падает, непонятно. По этому поводу есть одно интересное мнение: нефтяники таким образом компенсируют себе потери от продаж на внешнем рынке. В частности, за рубежом цены на топливо на заправках четко коррелируют с изменениями мировых цен на нефть, в отличие от российского рынка», — отметил эксперт.

Ожидать, что цены на топливо снизятся при нынешней системе ценообразования и при слабой конкуренции в нефтедобывающей отрасли, не приходится, хотя государство предпринимает попытки остановить рост стоимости бензина. Например, осенью 2018 года нефтяники согласились сдерживать цены до весны. В России рыночная экономика, тем не менее она имеет элементы государственного регулирования. Видно, что представители власти встречаются с крупнейшими нефтяными компаниями и с ними о чём-то договариваются. Однако все эти соглашения носят временный и несистемный характер.

«Ситуация с ценами на бензин выглядит странно. Ресурсы принадлежат государству, но есть соглашения, по которым определенные компании имеют право на добычу нефти и газа. Получается, что государство разрешает этим компаниям добывать ресурсы, а потом упрашивает их не повышать цены на топливо.

Но должно быть иначе. Если ресурсы принадлежат государству, то оно должно четко определять цены и напоминать компаниям, что стоимость бензина не должна превышать фиксированную. Это должно быть прописано в рамках соглашения на разработку месторождения. Несомненно, повышение цен на бензин — это еще один шаг к инфляции», — высказал свое мнение Белобжецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. Акциз за тонну бензина увеличились на 2,7 тыс. рублей и составили 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.

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