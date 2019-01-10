Запущен негативный мультипликатор: о росте цен на бензин

Москва, , 10:16 — REGNUM Процесс роста цен на бензин в России в связи с повышением ставки НДС — неминуем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

В ряде регионов производители выкладывают на заправках вывески, убеждающие людей, что повышение розничной цены на бензин обусловлено исключительно повышением налогов. На самом деле, для россиян цены на бензин и курс доллара (а не цифры Росстата) давно уже стали показателями реальной инфляции, которая постоянно растет из года в год.

«Запущен так называемый негативный мультипликатор, который приведет к удорожанию всей цепочки продуктов, необходимых россиянам для повседневного потребления.

Эффект от социального негатива не будет таким ярким, как в случае пенсионной реформы, но этот негатив будет устойчивым, и, что более важно, он будет распространяться, прежде всего, среди экономически активного населения страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года стоимость бензина на автозаправочных станциях крупных нефтекомпаний России выросла на 60−79 копеек.

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