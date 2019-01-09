Собянин рассказал о своём интересе к проектам комплексной застройки

Москва, , 07:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лично разбирается с площадками по программе реновации. Интервью с главой столицы 9 января опубликовала «Комсомольская правда».

По словам Собянина, работа над программой реновации перешла в плановый режим.

«Еженедельно проводим заседание общегородского штаба, подбираем новые стартовые площадки, обсуждаем проекты новых домов и кварталов, решаем другие текущие вопросы», — заявил он.

Мэр добавил, что лично занимается вопросами в рамках программы реновации.

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«Работа мэра — это очень конкретно. Разбираюсь с каждой стартовой площадкой, с каждым проектом планировки будущей комплексной застройки, вариантами переселения, стандартами качества отделки и благоустройства, экономикой проектов. Занимаюсь упрощением административных процедур, координацией работы различных городских служб и так далее», — сказал Собянин.

По его словам, программа реновации в Москве будет каждый год набирать скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, программа реновации в Москве, по словам Сергея Собянина, была на грани остановки в момент, когда на неё обрушился шквал критики.

Напомним, в рамках программы происходит расселение пятиэтажных домов. Она охватывает около миллиона человек.

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