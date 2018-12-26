В Москве построят около 7 млн кв. метров жилья по реновации

Москва, , 07:44 — REGNUM В Москве в ближайшие пять лет по программе реновации возведут около 7 млн кв. метров жилья. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, в 2019 году после расселения планируется снос порядка 70 старых домов в рамках программы реновации. До конца 2023 года новые квартиры получат около 170 тыс. москвичей.

В настоящее время прорабатывается порядка 50 стартовых площадок с потенциалом около 600 тыс. кв. м жилья.

«В ближайшие 3−5 лет квартиры, построенные в рамках реновации, в продаже появляться не будет, потому что появился большой спрос на докупку жилплощади», — уточнил Хуснуллин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году по программе реновации жилья построят 20 жилых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв. метров. В этих домах будет расположено более 5,3 тыс. квартир.

Напомним, реновация в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5171 дом.

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