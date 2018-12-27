Цена на нефть Brent упала на 5%

Москва, , 22:52 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вечером 27 декабря снижалась более чем на 5% после роста на 9% накануне, свидетельствуют данные торгов.

На текущий момент стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте составляет до $52,92 за баррель, что на 4,3% ниже уровня открытия торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,01% — до $44,75 за баррель.

Напомним, 24 декабря стоимость барреля Brent за сутки упала на 6% и опустилась ниже $51 впервые с августа 2017 года. В ходе торгов 26 декабря нефть восстановилась на 9% и преодолела отметку в $55 за баррель.

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