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Восстановление нефти не изменило структуру в динамике цены

Экономика

Опорной точкой служит уровень $53,85

Восстановление нефти не изменило структуру в динамике цены
ArtseBie
Нефть

Москва, 27 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  На фоне резкого взлета американского фондового рынка 26 декабря нефтяные фьючерсы продемонстрировали рост почти на 10%. Цена североморской смеси Brent от уровней ниже $51 выросла выше $55,50 за баррель. Но сегодня, 27 декабря, в утренние часы формируется откат от достигнутых значений, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Участники рынка пока не поддерживают бычий настрой. И это восстановление не изменило структуру в динамике цены. После практически непрерывного падения с августа текущего года на $30 и приближения к психологическому уровню в $50, любой повод мог спровоцировать желание зафиксировать накопленную прибыль», — пояснил эксперт.

И этот повод нашелся. Снижение уровня риска увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла вернуло интерес к американским акциям. И как следствие к другим классам активов, которые заметно просели к концу уходящего 2018 года.

«Сегодня опорной точкой послужит уровень $53,85, который совпадает с серединой актуального торгового диапазона в модели рынка MEDIUM.Brent. Наибольшая активность будет наблюдаться в американскую торговую сессию и динамика нефтяных фьючерсов будет коррелировать с колебаниями цен американских фондовых индексов», — считает Егоров.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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