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Сечин озвучил прогноз «Роснефти» по цене на нефть в 2019 году

Экономика

Рынок нефти лихорадит

Сечин озвучил прогноз «Роснефти» по цене на нефть в 2019 году
Иллюстрация: Kremlin.ru
Игорь Сечин

Москва, 26 декабря 2018, 20:09 — REGNUM  Глава крупнейшей российской нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что по консервативному прогнозу компании цена на нефть в 2019 году будет колебаться в коридоре от $50 до $53 за баррель. Об этом Сечин заявил журналистам сегодня, 26 декабря.

«У нас есть разные варианты, есть консервативный, есть усредненный. Консервативный — это 50−53 (доллара США за баррель — ИА REGNUM, — рассказал Сечин.

Напомним, что в последние дни мировые цены на нефть падали и за баррель североморской нефти марки Brent на торгах давали меньше $53 — это минимальный показатель с сентября 2017 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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