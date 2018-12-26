Иностранный турпоток в Россию в 2018 году вырос на 20%

Москва, , 08:51 — REGNUM В 2018 году въездной поток иностранных туристов в Россию вырос на 20%, составив около 4,2 млн человек. На рост иностранного турпотока оказали влияние чемпионат мира по футболу и ослабление рубля, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В основном в Россию приезжают туристы из Китая. По итогам 2018 года турпоток составил около 1,2 млн (рост на 11%). На втором месте Германия — около 420 тыс. туристов, рост на 7,7%, на третьем — Южная Корея, рост на 44% (более 320 тыс. туристов).

Четвертую строчку занимают США — около 220 тыс. человек, что на 3,3% больше, чем в 2017 году. Замыкает Топ-5 по въездному турпотоку Израиль (140 тыс. туристов). Это на 10% больше, чем в прошлом году.

При этом туроператоры фиксируют спад въездного потока с нетуристическими целями из стран постсоветского пространства, а также из Финляндии, Польши и стран Прибалтики.

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Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры отмечают рост спроса на зимние туры в Россию у иностранных туристов. Ожидается, что иностранный турпоток зимой 2018−2019 гг. вырастет на 15−20%.

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