Москва, , 07:49 — REGNUM Туроператоры отмечают рост спроса на зимние туры в Россию у иностранных туристов. Ожидается, что иностранный турпоток зимой 2018−2019 гг. вырастет на 15−20%, сообщали в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Бронируя туры, иностранцы чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург и города Дальнего Востока и Сибири. Также пользуются спросом туры по Транссибу, путешествия в Мурманск на «Северное сияние», туры на Байкал и в Карелию.

Основной поток туристов зимой ожидается из стран Азии и Европы — из Китая (около 80 тыс.), Южной Кореи (около 20 тыс.), Израиля (около 15 тыс. чел.), Германии (15 тыс. чел.), Франции (около 10 тыс. чел.), из Италии, Таиланда, Турции — по 6−8 тыс. человек.

В АТОР отметили, что большинство иностранных туристов приезжают в Россию в летний сезон (май — октябрь). На него приходится не менее 90% туристического потока.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы бюджета Москвы от туризма за год составят 112 млрд рублей. Всего в Москве в 2018 году побывает 23,5 млн туристов.

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