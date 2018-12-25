Вторник, 25 Декабря 2018 года
16:51:46 МСК

Внутренний турпоток в РФ за 2018 год вырос на 8-10%

Экономика

При этом на 5-10% снизился спрос на экскурсионные туры

Внутренний турпоток в РФ за 2018 год вырос на 8-10%
Victor Korniyenko
Пляж, Алуштский район, Крым

Москва, 25 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  По предварительным данным, в 2018 году в России внутренний туристический поток вырос в среднем на 8−10%. Это произошло несмотря на то, что эксперты предсказывали по этому направлению нулевой рост, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

За год на курорты юга России (Крым, Краснодарский край и Ставрополье) приехали порядка 23,5−24 млн человек.

За счет чартерных программ вырос на 10% организованный турпоток в Сочи. Турпоток в Крым летом вырос на 15−17% по сравнению с предыдущим годом.

При этом в АТОР отметили, что на 5−10% снизился спрос на экскурсионные туры. По мнению туроператоров, спрос снизил чемпионата мир по футболу, затормозивший летние бронирования. Стоимость экскурсионных туров в 2018 году практически не изменилась.

Лидируют по продаже экскурсионных туров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Подмосковье.

Читайте также: Что привлекает иностранных туристов в Москву

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что электронные визы увеличивают турпоток на 20−30%. В России проходит эксперимент по внедрению электронных виз.

Подробнее: Ростуризм: электронные визы увеличивают турпоток на 20−30%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить