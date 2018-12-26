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На ВДНХ откроется Театр сказок со спецэффектами

Экономика

Открытие состоится 2 января

На ВДНХ откроется Театр сказок со спецэффектами
Ахилла Пинелли. Кукольный театр

Москва, 26 декабря 2018, 08:00 — REGNUM  В Москве на ВДНХ в павильоне № 9 «Юные техники» откроется Театр сказок со спецэффектами как в кино и сказочным оформлением, сообщается на портале мэра Москвы.

Зал, где будут проходить спектакли, оформлен в виде волшебного леса и установлено уникальное мультимедийное оборудование. Яркие декорации, превратили Театр сказок в большую фотозону, где дети и родители смогут сделать красочные снимки.

Билетеры, гардеробщицы и все сотрудники Театра сказок будут одеты в персонажей книг и сказок.

Театр сказок откроется 2 января 2019 года. Посетители увидят премьерный спектакль «Сказка номер один» для детей от трех до 12 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в Москве на ВДНХ открылся город зимы. В течение зимнего сезона 2018−2019 гг. в Городе зимы на ВДНХ запланирована обширная анимационная программа.

Ране на эту тему: Город зимы на ВДНХ откроется 30 ноября

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