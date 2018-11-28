Город зимы на ВДНХ откроется 30 ноября

Москва, , 13:41 — REGNUM В Москве на ВДНХ откроется Город зимы. Все желающие смогут по-настоящему почувствовать и оценить прелести зимы и зимних развлечений. Открытие состоится 30 ноября 2018 года, сообщается на сайте главной выставки страны.

Так, Центральная аллея Города зимы превратится в так называемую светящуюся реку продолжительностью 150 метров. которая приведет посетителей к главной новогодней ёлке ВДНХ.

На территории зимнего города расположены катки. На Центральной аллее организован каток «Цветник». Кроме того, впервые в 2018 году на ВДНХ залит каток «Ракета», самый большой объект Города зимы. Он расположен вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

Также в Городе зимы можно будет заняться различными зимними виды развлечений? Покататься на тюбинговой горке «Север», поиграть в керлинг. Юкигассен и др.

В течение зимнего сезона 2018−2019 гг. в Городе зимы на ВДНХ запланирована обширная анимационная программа. Гостей ждут: зарядка на коньках по выходным, пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, концерты, флешмобы и другие интересные развлечения. Завершит свою работу Город зимы 10 марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, большой каток ВДНХ площадью более 20 тыс. кв. метров расположится на Главной аллее — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Ледовыми дорожками также окружены фонтаны ВДНХ. Одновременно каток может принять почти 5 тыс. посетителей.

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