К программе реновации в Москве присоединился район Коньково

Москва, , 11:30 — REGNUM На юго-западе Москвы стартовала программа реновации жилья. К программе присоединился район Коньково, сообщается на портале мэры Москвы.

Жильцы трех домов по улице Введенского (д.5, кор. 2, д.5, кор. 3 и д.7) переедут в новостройку на Профсоюзной улице. В пятиэтажках, подлежащих расселению, насчитывается 258 квартир.

В новом многоэтажном доме открыт Центр информирования по переселению. Специалисты органов исполнительной власти и служб города дадут переселенцам по реновации консультации и помогут оформить документы.

В программу реновации на территории Юго-Западного АО включено 520 домов, подобрано 38 стартовых площадок для строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году по программе реновации жилья построят 20 жилых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв. метров. В этих домах будет расположено более 5,3 тыс. квартир.

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