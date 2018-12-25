Петербург перестраивает инвестиционную политику

Санкт-Петербург, , 22:10 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов перестраивает инвестиционную политику города. Первым публичным шагом стало увольнение руководителя городского комитета по инвестициям Ирины Бабюк, которая возглавляла ведомство с 2012 года. Ранее аудиторы контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга выяснили, что нереализованные проекты города обошлись Смольному в миллиарды рублей.

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Глава города отметил, что сейчас по инвестициям на душу населения Санкт-Петербург проигрывает не только Москве, но и Ленинградской области и Татарстану. Объем принятых будущих обязательств Петербурга перед концессионером составляет 86 млрд рублей, а дополнительный объем новых обязательств казны оценивается в 282 млрд рублей. При этом Беглов подчеркнул, что город передал в аренду на инвестиционных условиях 490 земельных участков, доход от этой аренды составляет всего 3,8 млрд рублей, однако уже накопилась задолженность в 13 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей фактически являются безнадежными к взысканию.

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Стоит отметить, что деятельность комитета по инвестициям сопровождалась различными скандалами, связанными с крупными строительными проектами. О многомиллиардных тратах контрольно-счетная палата Петербурга сообщала еще три года назад.

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Так, по результатам аудиторской проверки инвестиционного комитета за 2012−2014 годы выяснилось, что крупнейшие траты были связаны с проектом «Надземный экспресс», представлявшим собой проектирование линии скоростного трамвая от Московского вокзала до Пулково в 2012—2014 годах, что обошлось городу более чем в 1 млрд рублей, Орловский тоннель над Невой — в 2,2 млрд рублей, Ново-Адмиралтейский мост — в 2 млрд. Все не реализованы.

Вскрывшаяся ситуация показывает не самое благоприятное положение дел в сфере инвестиционной политики Петербурга. В реальности происходит так, что инвест-контракты, которые заключаются на различных форумах и мероприятиях, не доходят до того, чтобы в изначальном виде воплотиться в инвестиционные проекты, направленные на развитие города. Так что отставка главы комитета по инвестициям представляется вполне объяснимой. Посмотрим, по какому пути теперь пойдет Смольный.

Стоит также отметить, что проблема инфраструктурных «долгостроев» — в ненастроенной преемственности власти. Например, один губернатор, приходя к власти, реализует собственные проекты и добивается их финансирования, однако при другом главе города эти идеи могут быть по разным причинам отменены или нереализованы, но при этом их финансирование продолжается, потому что проектирование тоже стоит денег и, как показал отчет аудиторов, немалых. К примеру, при заморозке проекта его фактическое финансирование прекращается, однако деньги все равно на него тратятся в виде неустоек, штрафов, судебных решений в отношении пострадавшей стороны, а именно тех, кто проводил работы, например, по проектированию.

Пока исполнять обязанности Бабюк будет заместитель председателя комитета Евгений Васильев.