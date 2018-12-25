Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк Петербурга ушла в отставку

Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил главу комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил пресс-секретарь Смольного Андрей Кибитов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Исполняет обязанности председателя комитета зампред комитета Евгений Васильев», — добавил Кибитов.

Отставка Бабюк стала первым увольнением такого уровня после замены экс-главы Петербурга Георгия Полтавченко на Александра Беглова. Заметим, вице-губернатор Михаил Мокрецов написал заявление об уходе еще в ноябре, однако Беглов, судя по всему, сумел уговорить его доработать до конца финансового года. Когда Мокрецова все же освободят от должности, до сих пор неизвестно.

С Бабюк таких проблем у нового градоначальника не возникло. На заседании правительства 25 декабря он раскритиковал работу подчиненных по трем направлениям — экология, строительство и инвестиции. Беглов заявил, что необходимо переформатировать подход к привлечению инвестиций в Петербург. Его не устроило, что город уже набрал финансовых обязательств перед концессионерами по договорам ГЧП почти на 90 млрд рублей, а в будущем к ним могут прибавиться еще 282 млрд рублей. Напомним, только по контракту об уже построенном ЗСД петербуржцы ежегодно платят около 4 млрд рублей концессионеру в качестве «недополученной прибыли».

В последний год инвестиционный комплекс Смольного нередко звучал в медиапространстве в сопряжении со скандалами. Так, Ирина Бабюк обещала встретиться с жителями Купчино, раздраженными проектом гигантского ТРЦ в зеленой зоне, но так и не встретилась. Активисты даже устроили мероприятие без нее, принеся с собой ее картонную копию во весь рост. В итоге, как пояснили в Смольном, из-за негативного общественного мнения вокруг проекта инвестор отказался от него.

Кроме того, бурю возмущения вызвал и инвестдоговор с ФК «Зенит» об аренде стадиона на Крестовском острове, на который петербуржцы потратили 50 млрд собственных средств. Однако по условиям контракта, когда клуб получил стадион в пользование на 49 лет за 1 рубль, он также приобрел право на название. В итоге, объект теперь официально именуется «Газпром-Арена» к неудовольствию обычных горожан, общественных деятелей, депутатов и даже чиновников.