Многомиллиардные обязательства Петербурга по ГЧП расстроили Беглова

Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Петербургу следует перестроить инвестиционную политику города. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что на сегодня Петербург уже заключил 12 концессионных соглашений о государственно-частном партнерстве. На рассмотрении находятся еще 13 таких договоров. Объем принятых будущих обязательств Петербурга перед концессионером составляет 86 млрд рублей, а дополнительный объем новых обязательств казны оценивается в 282 млрд рублей.

«Ну, я хочу сказать, неутешающие цифры. Нам нужно перестраивать инвестиционную политику и привлекать «умные» деньги, которые развивают технологии, создают рабочие места, повышают производительность труда. Рабочие места нам очень нужны, иначе мы не заработаем деньги и не создадим нормальных условий для горожан и развития города», — сказал Беглов.

Объем частных инветиций в городскую экономику его также не устроил. Среди недавних инвестпроектов из прошлого Беглов упомянул реконструкцию аэропорта «Пулково» и вторую сцену Мариинского театра. Но сегодняшняя ситуация кажется ему удручающей.

«На душу населения по инвестициям мы проигрываем не только Москве, но Ленинградской области и Татарстану. Вот такие цифры у нас», — признал врио губернатора.

Он добавил, что город передал в аренду на инвестусловиях 490 земельных участков, доход от этой аренды составляет всего 3,8 млрд рублей, однако уже накопилась задолженность в 13 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей фактически являются безнадежными к взысканию.