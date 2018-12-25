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Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Экономика

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
Кошелек

Москва, 25 декабря 2018, 20:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2019 года МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года.

Таким образом, с начала следующего года минимальный размер ежемесячной оплаты труда устанавливается в сумме 11 280 рублей.

Документ был принят Государственной думой 11 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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