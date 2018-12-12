Статистическая «эквилибристика»: о повышении МРОТ

Москва, , 14:17 — REGNUM МРОТ старательно сближают (точнее — уже сравняли полгода назад) с потребительской корзиной. Формально равенство минимального размера оплаты труда и стоимости потребительской корзины свидетельствует о том, что бедных, по сути, в стране нет. То есть они как бы есть, но по цифрам выходит, что их нет, так как каждый работающий получает за свой труд вознаграждение, как минимум равное или превышающее стоимость потребительской корзины, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Как и почему в начале этого года так резко понизили стоимость потребительской корзины — вопрос отдельный. Это больше походило на статистическую эквилибристику, так как обоснованием послужило сезонное снижение розничных цен осенью 2017-го года на некоторые виды овощей. Тот факт, что снижение цен сезонное, и что огурцы и помидоры, снизившись в цене на 3−5%, занимают в потребительской корзине мизерную долю, было скромного не замечено», — отметил эксперт.

По его мнению, на самом деле анонсированное увеличение МРОТ на 117 рублей ежегодно (с соответствующей индексацией в последующие периоды) ничего, кроме саркастической усмешки у жителей России не вызывает. Это три батона не очень дорогого хлеба или литр простенького молока. На месяц, напомню.

«Сравним эти 117 рублей с темпами роста тарифов ЖКХ, налога на недвижимость и землю, рост инфляции, и станет понятно, что прибавка сия не более, чем пустая формальность, призванная создать видимость, что о самых обездоленных слоях населения в России тоже не забывают», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ повысила размер минимальной оплаты труда в России с 1 января 2019 года на 117 рублей, до 11 тыс. 280 руб. в месяц. Показатель в 117 руб. — средний, в зависимости от региона он может колебаться и доходить до 351 руб.

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