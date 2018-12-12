Для «галочки» или для граждан: повышение МРОТ

Москва, , 11:44 — REGNUM Новость о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) была бы позитивной, если бы не ряд нюансов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Во-первых, за опорное время наблюдений был взят в целом спокойный второй квартал, где инфляция в стране все ещё снижалась. Во-вторых, можно считать, что эти минимальные 117 рублей надбавки в МРОТ уже «съел» январский подъем НДС», — пояснила эксперт.

Индексация — это рост МРОТ всего на 1,03%, при текущей скорости роста потребительских цен это незаметно. Средний чек в магазине формата «у дома» составляет около 300 руб., в супермаркете — примерно 450 руб. Цены на рынках давно выше, чем в сетевых торговых точках.

«В среднем жители России тратят на продукты питания до 70% своего дохода. Таким образом, индексация минимального размера оплаты труда в этот раз носит чисто символический характер — мера ради меры, для «галочки», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ повысила размер минимальной оплаты труда в России с 1 января 2019 года на 117 рублей, до 11 тыс. 280 руб. в месяц. Показатель в 117 руб. — средний, в зависимости от региона он может колебаться и доходить до 351 руб.

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