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Собянин: 2018 год стал Годом метро в Москве

Экономика

Введено 33 км новых линий и открыто 17 станций метро

Собянин: 2018 год стал Годом метро в Москве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Собянин

Москва, 25 декабря 2018, 10:44 — REGNUM  Для Москвы уходящий 2018 год можно назвать Годом метро. По строительству метро установлено несколько выдающихся рекордов, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, за 2018 год в Москве введено 33 км новых линий и открыто 17 станций метро. Собянин напомнил, всего с 2011 года открыто 73 новые станции метро.

Самым протяженным за всю историю московского метростроения с 1935 года стал участок «Раменки — Рассказовка» — его длина составила 15,3 км. Также впервые за 35 лет открылся одновременно участок метрополитена с семью новыми станциями.

«С вводом новых станций метро Москва стала ближе для миллиона горожан. В ближайшие годы предстоит сделать еще больше», — отметил Собянин.

Подробнее: Собянин: «2018 год — рекордный»

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве протяженность линий столичного метрополитена за восемь лет увеличилась на 35%.

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Строительство метрополитена
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