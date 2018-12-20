Протяженность линий метро в Москве выросла на 35%

Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве протяженность линий столичного метрополитена за восемь лет увеличилась на 35%. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, за этот период построено более 130 км линий и свыше 70 станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

Строительство метро позволяет решить транспортные проблемы мегаполиса. «Станции скоростного общественного транспорта в пешеходной доступности получили жители более 40 районов Москвы», — отметил Хуснуллин.

По мнению заммэра, транспортная обстановка в Москве за четыре года улучшилась. Скорость движения транспорта с 2011 года выросла на 10%.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство станций «Беломорская» Замоскворецкой линии и «Савёловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет завершено до конца 2018 года.

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