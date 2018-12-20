Собянин: «2018 год — рекордный»

Москва, , 14:59 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рекордным для Московского метрополитена 2018 год. Он написал об этом 20 декабря в социальной сети.

«2018 год — рекордный по вводу новых линий и станций метро — 33 км линий и 17 станций. Рядом с ними живут, учатся и работают около одного миллиона москвичей», — заявил он.

Под сообщением он прикрепил ролик с итогами работы за восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве открыта новая станция Замоскворецкой линии «Беломорская». В торжественной церемонии принял участие мэр.