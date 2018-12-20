Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:55:58 МСК

Собянин: «2018 год — рекордный»

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рекордным для Московского метрополитена 2018 год

Собянин: «2018 год — рекордный»
Иллюстрация: Mos.ru
Станция «Беломорская»

Москва, 20 декабря 2018, 14:59 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рекордным для Московского метрополитена 2018 год. Он написал об этом 20 декабря в социальной сети.

«2018 год — рекордный по вводу новых линий и станций метро — 33 км линий и 17 станций. Рядом с ними живут, учатся и работают около одного миллиона москвичей», — заявил он.

Под сообщением он прикрепил ролик с итогами работы за восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве открыта новая станция Замоскворецкой линии «Беломорская». В торжественной церемонии принял участие мэр.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить