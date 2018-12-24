Орешкин назвал главный сдерживающий фактор роста экономики России

Москва, , 15:04 — REGNUM Рост российской экономики в значительной степени ограничивают демографические проблемы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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По его словам, именно демографическая ситуация, согласно статистике, является ключевой проблемой.

«Потому что те тенденции, которые сформировались в 90-е годы прошлого века, сейчас негативно отражаются на экономике. У нас действительно ограниченное предложение новой рабочей силы», — заявил в интервью телеканалу RT Максим Орешкин.

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Министр добавил, что решение этих проблем будет трудным, однако «любая мера, принятая в данной сфере, будет иметь последствия в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что у экономики РФ нет объективных ограничений для роста. По его словам, потенциал роста у страны очень высок — до 10% в год. «Все ограничения субъективны и переросли в структурные проблемы», считает бизнес-омбудсмен.