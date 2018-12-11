Экономика РФ может расти темпом 10% в год – бизнес-омбудсмен Титов

Москва, , 15:39 — REGNUM У экономики РФ нет объективных ограничений для роста, уверен уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 11 декабря на встрече с журналистами.

«Я должен сказать, что тот путь, который сегодня выбран с национальными проектами, в общем итоге работает на социальный сектор, на раздачу, что может создавать некий спрос в экономике, но этот спрос весь окажется в импорте или в инфляции, — сказал Титов. — У нас нет конкурентоспособного предложения внутри страны для того, чтобы удовлетворить этот спрос. У нас нет адекватного ответа от российского предложения, от российского производства, от российского производственного сектора».

Титов отметил, что не видит объективных ограничений для роста экономики РФ.

«Потенциал роста у нас очень высок, — констатировал он. — Заинвестированность страны очень маленькая, мы могли бы расти и 10% в год, как мы делали в 1999—2000 годах. Все ограничения субъективны и переросли в структурные проблемы».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году с прежних 2% до 1,8%. Понижение прогноза аналитики Fitch связывают, в частности, с менее существенным, чем ожидалось, показателем роста экономики России в третьем квартале 2018 года.

Эксперты отмечают существенное замедление роста розничных продаж и промышленного производства во втором полугодии. В то же время отмечается, что в октябре благодаря показателю промпроизводства рост восстановился до 2,5% в годовом выражении. Также ожидается, что «определённый позитивный вклад» внесут более активные государственные расходы ближе к концу года.

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