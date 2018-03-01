ВЭБ: Экономика РФ растёт, но неустойчиво

Барнаул, , 10:30 — REGNUM В 2018 году экономика в России пойдёт в рост. Валовой внутренний продукт, по прогнозам, может увеличиться на 1,8%. Об этом заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач заявил 1 марта в своём выступлении на XI Зимней зерновой конференции, которая проходит в Алтайском крае. По его словам, рост ВВП на 1,8% — это «неплохой результат». Его динамика в 2018 году превысит предкризисную.

Среди факторов, которые будут способствовать росту российской экономики в 2018 году, главный экономист ВЭБ назвал позитивную динамику цен на нефть, курс рубля, который пока позволяет экспортировать. При этом конструкция бюджета, принятая до 2020 года, станет одним из факторов торможения.

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«В нём (в бюджете — прим. ИА REGNUM ) заложено сокращение расходов в реальном выражении. Сокращаются инвестиционные расходы. Указы президента выполняются, но дальше нет ясности, какая индексация будет заложена», — сказал Клепач.

Также позитивно скажется и прошедшая индексация бюджетников — она поддержит рост доходов в 2018 году.

«Хотя у этого есть оборотная сторона — в 2019 году доходы просядут. По ипотеке, потребительскому кредитованию ситуация улучшилась. Чемпионат Мира по футболу всегда дает позитивный импульс для ВВП стран, которые его проводят, прибавляет обычно 0,2%-0,3%», — сказал главный экономист ВЭБ.

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Что касается 2017 года, то, по словам Андрея Клепача, экономика в России показывала рост, хотя и неустойчивый: «В первом-втором кварталах прошлого года был скачок, а затем стагнация, второе полугодие экономика у нас почти не росла. Дравейры роста остановились (рост экспорта, рост запасов и рост инвестиций».

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин выразил уверенность, что в 2017 году был заложен фундамент для устойчивого роста российской экономики. Об этом, по мнению Орешкина, говорят цифры: импорт инвестиционных товаров вырос на 24%, авиаперевозки — на 20%, продажи легковых автомобилей — на 12%.

2017 год для российской экономили глава Минэкономразвития охарактеризовал как «год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям и год успешного окончания структурных реформ макроэкономической политики».

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