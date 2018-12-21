Трутнев: Запасы серебра и золота не сделали счастливыми жителей Колымы

Магадан, Магаданская область, , 09:07 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пытается понять, что необходимо сделать, чтобы в Магаданской области быстрее развивалась экономика и создавались условия для развития социальной сферы. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию Магаданской области, которое провёл в столице региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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Юрий Трутнев обратил внимание на то, что по запасам полезных ископаемых Магаданская область является одной из богатейших в России, занимая первое место по запасам серебра и находясь в пятёрке регионов по запасам золота.

«Но, к сожалению, всё это не сделало жителей Магаданской области счастливыми. Нужно понять, что необходимо делать, чтобы быстрее развивалась экономика, чтобы создавались условия для развития социальной сферы», — отметил Юрий Трутнев.

Он высказал мнение, что губернатор Колымы Сергей Носов обязан спланировать свою работу и развитие доверенной ему территории. При этом, по мнение полпреда, важно, чтобы понимание, как развивать область, было одинаковым на всех уровнях власти.

«В этом случае на развитие экономики и социальной сферы Магаданской области будет работать не только руководство региона, но и правительство РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, институты развития ДФО», — подчеркнул Юрий Трутнев.

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Сергей Носов отметил, что экономика области обеспечена собственными доходами на 20 млрд рублей. Эту сумму, по его мнению, нужно удвоить, чтобы руководство региона могло решать насущные проблемы населения.

Губернатор Колымы уверен, что удвоения ВРП можно добиться за счёт поддержки крупных проектов комплексом законодательных мер, а также финансово — в виде субсидирования или финансирования строительства инфраструктуры. Сергей Носов считает необходимым наращивать объёмы добычи золота — с 35 до 50 тонн, основную ставку губернатор делает на разработку месторождений «Наталка» и «Павлик».

Помимо этого, Сергей Носов рекомендовал обратить внимание и на добычу недрагоценных металлов — меди, цинка, олова и других.

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«Нами проработан комплекс мероприятий, в том числе с использованием новых возможностей в области законодательства по доразведке полезных ископаемых, востребованных на рынке недрагоценных металлов. В частности, мы провели ряд переговоров с крупными игроками — потенциальными инвесторами, как российскими, так и иностранными. Например, с компанией Kinross Gold, которая ведёт добычу золота на Чукотке, штаб-квартира компании находится в Магадане, компания заинтересована в добыче меди. Такой же интерес есть и у компании Trafigura. Надо сказать, что и наши отечественные компании, специализирующиеся на добыче золота, готовы принять участие в доразведке и дальнейшем использовании полезных ископаемых», — отметил глава Колымы.

По мнению Юрия Трутнева, помочь увеличить темпы экономического и социального развития Магаданской области должна также Национальная программа развития Дальнего Востока.

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"Это короткий путь, благодаря которому мы должны не просто улучшить жизнь людей на территориях, а догнать центральные регионы и, по решению президента РФ, добиться лучших показателей чем в средней части страны», — пояснил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ экономить деньги в бюджете Магаданской области на 2019 год будут в том числе с помощью внедрения мер по энергосбережению в бюджетных учреждениях. В каждом из них губернатор региона поручил установить счётчики, чтобы из казны тратилось меньше на услуги ЖКХ. Текущей работой над бюджетом Сергей Носов остался недоволен, в том числе в части освоения средств.