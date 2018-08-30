Врио главы Колымы о дорогах региона: Подходит только ненормативная лексика

Магадан, Магаданская область, , 08:53 — REGNUM В 2019 году Магаданская область ждёт гораздо больше федеральных средств на ремонт и строительство дорог, чем в 2018-м. Об этом заявил врио главы Колымы Сергей Носов, пояснив, что информирует о плохом состоянии транспортных артерий Магаданской области на самом высоком уровне.

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«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — резюмировал Сергей Носов.

Он уверен, что в следующем году Магаданская область должна получить на два порядка больше средств, которые будут направлены на реконструкцию и строительство дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Носов заявил, что состояние федеральной автодороги «Колыма» оставляет желать лучшего, и вообще это не дорога, а направление. Ситуацию усложняет то, что по этой дороге иногда приходится ездить за 150 километров машинам скорой помощи — доставлять больных из отдалённых населённых пунктов приходится с сильной тряской. А тяжело больных пациентов по этой дороге приходится везти 12 часов в Магадан…

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Напомним, что Сергей Носов не раз уже радовал жителей региона ёмкими и хлёсткими фразами при оценке различных ситуаций. Особый резонанс вызвало его обращение к членам правительства.

«Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов, что ли, пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — обращался к министрам врио главы региона.

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