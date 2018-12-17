Бюджетники — главе Колымы: «Не повышайте нам зарплаты, пожалуйста!»

Магадан, Магаданская область, , 10:26 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен разбираться с каждым конкретным случаем несвоевременной или неполной выплаты зарплаты. Об этом он заявил в своём Instagram. Глава региона попросил колымчан жаловаться ему на задержки выплат прямо через соцсети.

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«Мне стало известно об очередном случае неполной выплаты аванса в одном из детских садов Магадана. Сейчас мы с этим обращением разбираемся. Судя по всему, проблемы накопились не только в системе здравоохранения, но и в образовании. Как так получается, что деньги есть, а люди их получают с задержками или не полностью?» — выразил недоумение Сергей Носов.

Он акцентировал внимание на том, что зарплата должна выплачиваться вовремя и в полном объёме, а также выразил намерение разбираться и немедленно принимать меры в каждом конкретном случае.

«Если вам известно о случаях задержки зарплаты или неполных выплат, напишите мне об этом в комментариях», — предложил магаданский губернатор. Жители региона стесняться не стали и сразу начали активно жаловаться, в том числе на то, что во многих школах региона учителя всё ещё не получили зарплаты за ноябрь. Педагоги указывают в комментариях конкретные школы, жалуются также на задержки выплат работники детсадов и учреждений здравоохранения.

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«Сергей Константинович, не повышайте нам зарплаты, пожалуйста! — также просят бюджетники. — Мы после майских указов в недоумении, почему-то их выполнили за наш счет (оклады повысили, но поснимали ночные, стаж, вредность, отпускные на ставку), и мы очень боимся, что после очередного повышения нам нечего будет получать.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов уже неоднократно отчитывал чиновников правительства региона за халатную, по его мнению, работу по формированию бюджета, плохую организацию функционирования системы здравоохранения и многое другое.

«Что-то молчат колокола нашего собора. Вы не били в колокола. Я ни разу не слышал, чтобы они гудели в набат. Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищён. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов, что ли, пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — заявил Носов на одном из заседаний регионального кабмина.