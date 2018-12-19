Отдых для граждан России с Нового года подорожает на 10-30%

Москва, , 12:51 — REGNUM Отдых за границей продолжает дорожать. Так, в 2019 году, по прогнозам экспертов, цены на туристические путёвки для граждан РФ повысятся на 10−30%. И это несмотря на то, что в 2018 году стоимость турпутёвок по некоторым направлениям уже подскочила на треть. Как уточнила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, повышения цен стоит ожидать практически во всех сегментах туристического рынка.

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Однако возможность сэкономить на отдыхе всё-таки есть. По словам Ломидзе, это бронирование туров на ранней стадии. В этом случае скидки будут выше, чем в 2018 году.

«Это будет особенно заметно на массовых выездных направлениях, таких как Турция и Греция. Цены появятся только во второй половине января, но мы прогнозируем, что скидки будут до 30%», — приводит агентство экономической информации «Прайм» слова руководителя АТОР.

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В 2019 году туры в Турцию могут вырасти на 10−15%

По данным ассоциации, в уходящем году самым востребованным у россиян направлением стала Турция. Однако и в этой стране отдых, по прогнозам, подорожает на 25−30%.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые полгода 2018 года поток российских туристов в Турцию вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Так, с января по июнь включительно на курортах этой страны отдохнули 2 млн 378 тыс. туристов из России.

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