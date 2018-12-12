Собянин подсчитал доходы Москвы от туризма в 2018 году

Москва, , 14:37 — REGNUM Доходы бюджета Москвы от туризма составят в 2018 году 112 млрд рублей, сообщил 12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, сумма в четыре раза превышает показатели, которые были у столицы России несколько лет назад.

«Московские гостиницы, рестораны, театры, магазины и стадионы заработают в 2018 году 817 млрд рублей, большая часть которых будет выплачена в виде заработной платы работающим в них людям», — написал мэр.

Всего в Москве в 2018 году побывает 23,5 млн туристов.

Доходы Москвы от туризма, по словам мэра, позволят столице «построить новую линию метро или целый год финансировать программу реновации пятиэтажек».

Собянин утверждает, что власти Москвы не делали для развития туризма ничего:

«Благоустройство улиц и парков, фестивали и праздники, улучшение работы транспорта и повышение безопасности — все это мы делаем в первую очередь для комфорта москвичей, для самих себя».