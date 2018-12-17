Спрос на Турцию на новогодние праздники растёт

Москва, , 12:57 — REGNUM Спрос на отдых на морских курортах Турции в новогодние праздники растет. Турция в этом году возглавляет рейтинг самых популярных новогодних направлений, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

По мнению туроператоров, росту спроса на туры в Турцию способствуют несколько факторов: мягкий климат, безвизовый въезд, разнообразие полетных программ из регионов России, невысокие цены и возможность отдыха по системе «все включено».

Также Турция привлекает зимой туристов богатой экскурсионной программой. Так, есть экскурсии в Стамбул и Памуккале. Кроме того работает парк развлечений The Land of Legends и аквариум в Анталье.

Цены на билеты в новогодние праздники колеблются от 41 тыс. до 68 тыс. рублей на двоих в зависимости от даты, количества дней и звёздности отеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры назвали самые популярные туры для бронирования на Новый год и новогодние каникулы. Лидером продаж туров на новогодние праздники новогодних продаж стала Турция. На втором месте находится Таиланд, на третьем — ОАЭ. Также в пятерку лидеров вошли Вьетнам и Индия.

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