«Русские офшоры» создадут только для иностранцев

Москва, , 21:35 — REGNUM В специальных административных районах (САР), которые предлагается создать в РФ в качестве альтернативы офшорам, смогут регистрироваться только иностранные компании. Такое предложение содержится в правительственных поправках к законопроекту о создании в РФ специальных административных районов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Речь идет о законопроекте, направленном на создание льготных условий ведения бизнеса на двух островах РФ — Русском в Приморском крае и Октябрьском в Калининградской области. В первоначальной редакции законопроекта к первому чтению авторы инициативы отмечали, что создание САРов будет привлекать в РФ дополнительные инвестиции. Причем текст законопроекта не уточнял, какие именно компании смогут регистрироваться на таких территориях. Ко второму чтению правительство предложило усовершенствовать эту норму. Так, регистрироваться и работать в САР смогут только иностранные компании — российские юрлица претендовать на работу в «офшорах» не смогут.

Однако при этом из законопроекта исключаются все льготы по трудоустройству иностранных сотрудников. В первом чтении инициатива предполагала, что участники САР смогут устраивать иностранцев без получения разрешения на работу и с минимальными бюрократическими сложностями. Однако еще в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании авторы инициативы отмечали, что планируют отказаться от таких нововведений.

Помимо этого, согласно предложению правительства, банки и некредитные финансовые организации также не смогут выступать участниками САР. Ранее о необходимости подобных изменений говорили в Центробанке РФ.

Профильный комитет Госдумы по экономической политике планирует рассмотреть поправки к законопроекту 25 июля перед началом пленарного заседания. Затем в этот же день пакет из семи законопроектов будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что САРы должны заработать в РФ уже осенью 2018 года.

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