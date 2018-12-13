Дома по реновации построят ещё в трёх районах Москвы

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Москва, , 15:42 — REGNUM Властями Москвы одобрены проекты планировки территории (ППТ) кварталов реновации в трёх районах столицы. Так, кварталы жилых домов по реновации появятся в Люблино, Бирюлево Восточное и Бабушкинском районе, сообщили в Стройкомплексе.

В Люблино построят около 200 тыс. кв. м, недвижимости, из них 112 тыс. кв. метров займет жилье. В районе Бирюлево Восточное возведут более 60 тыс. кв. м недвижимости, на квартиры придется 29 тыс. кв. метров. В Бабушкинском районе — 750 тыс. кв. метров недвижимости, площадь квартир составит 422 тыс. кв. метров.

Отмечается, что в жилых кварталах по реновация предусмотрено строительство детсадов, школ, гаражей и других необходимых социальных объектов.

Замруководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй уточнил, что до конца 2018 года начнут переселение в дома по реновации около 4 тыс. москвичей.

По его словам, в настоящее время в Москве ведется заселение 22 стартовых домов, куда переезжают жители 31 пятиэтажки. Один дом, на ул. Константина Федина, уже снесен.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 20% подорожали квартиры в домах, попавших в программу реновации. Средняя стоимость квадратного метра превышает 177 тыс. рублей. Напомним, реновация в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.

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