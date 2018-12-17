В 2019 году в Москве построят 20 домов по реновации

Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве в 2019 году по программе реновации жилья построят 20 жилых домов. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, планируется построить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв. метров. В этих домах будет расположено более 5,3 тыс. квартир.

Также Хуснуллин уточнил, что в программу реновации вошли около 50 старых домов в Нижегородском районе столицы. Расселение домов начнется в первую волну программы, то есть в ближайшие годы.

На сегодняшний день переезды начались в шести округах Москвы: Восточном, Северо-восточном, Западном, Юго-западном, Южном, Северном. В ближайшее время реновация затронет Юго-восточный округ.

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Как сообщало ИА REGNUM, властями Москвы одобрены проекты планировки территории (ППТ) кварталов реновации в трёх районах столицы. Так, кварталы жилых домов по реновации появятся в Люблино, Бирюлево Восточное и Бабушкинском районе.

Напомним, реновация в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5171 дом.

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