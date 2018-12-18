Орешкин прогнозирует пик годовой инфляции в пределах 5%

Москва, , 07:40 — REGNUM Пик значения годовой инфляции в 2019 году в России будет в пределах 5%. До этого значения инфляция дойдёт в марте следующего года, после чего пойдёт к замедлению. Такие прогнозы сделал министр экономического развития Максим Орешкин.

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При этом он не видит рисков разгона инфляции до 6%. Напомним, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидает разгона по инфляции в 5,5−6% в марте — апреле.

«У нас прогнозы более консервативные по инфляционной динамике. То, что мы видим в конце этого года, — существенно ускорились темпы роста цен на плодоовощную продукцию, которая является основным драйвером», — пояснил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что по итогам 2018 года инфляция в России может превысить 3,4%, которые ранее были заложены в прогнозе. Это связано с глобальными рынками и возможными санкциями.

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Банк России повысил прогноз по инфляции в 2018—2019 годах

В 2019 году, по расчётам Минэкономразвития, инфляция выйдет за пределы целевого значения в 4% и достигнет 4,3%. При этом в правительстве РФ ожидают, что из-за увеличения ставки НДС с 18% до 20% в начале 2019 года инфляция достигнет 5,5%.