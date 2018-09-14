Банк России повысил прогноз по инфляции в 2018–2019 годах

Москва, , 20:56 — REGNUM Инфляция в России на конец 2018 года может превысить 4%. Такие данные приводятся в представленном 14 сентября новом прогнозе Банка России.

Отметим, что ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в стране по итогам года на уровне 3,5−4%, однако сегодня регулятор объяснил своё решение о повышении ключевой ставки до 7,5% в том числе ожидаемым ускорением роста цен.

«По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста потребительских цен составят 3,8−4,2% к концу 2018 года», — говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и на конец следующего года составит 5,0−5,5%. При этом уже во втором полугодии 2019 года квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%, а годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, когда будут исчерпаны эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС.

В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сегодняшней пресс-конференции зявила, что на пике инфляции, который ожидается в первом полугодии 2019 года в связи с одномоментным повышением НДС, её уровень может достичь 5,5−6%.

Напомним, ранее сегодня Центробанк также понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год на 0,3%, до 1,2−1,7%. Прогноз на 2018 год сохранён на уровне 1,5−2%.

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