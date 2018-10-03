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Орешкин: Пик инфляции составит 5%

Экономика

Прогноз на 2019 год

Орешкин: Пик инфляции составит 5%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Орешкин

Москва, 3 октября 2018, 11:10 — REGNUM  Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин прогнозирует пиковый рост инфляции в 2019 году на уровне 5%, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

«Пиковое значение мы пройдем инфляцию на уровне 5%», — сообщил Орешкин, выступая на «правительственном часе» в Совфеде.

Он также прогнозирует непростой первый квартал 2019 года, трудности связаны не только с повышением НДС до 20%.

Темпы роста российской экономики превзойдут рост ВВП стран мира, экономика России войдет в пятерку экономик мира, считает министр.

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«Правительственный час» в СФ главы МЭР М. Орешкина
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