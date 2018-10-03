Орешкин: Пик инфляции составит 5%

Москва, , 11:10 — REGNUM Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин прогнозирует пиковый рост инфляции в 2019 году на уровне 5%, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

«Пиковое значение мы пройдем инфляцию на уровне 5%», — сообщил Орешкин, выступая на «правительственном часе» в Совфеде.

Он также прогнозирует непростой первый квартал 2019 года, трудности связаны не только с повышением НДС до 20%.

Темпы роста российской экономики превзойдут рост ВВП стран мира, экономика России войдет в пятерку экономик мира, считает министр.