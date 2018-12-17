На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек

Москва, , 09:21 — REGNUM Московская железная дорога (МЖД) запустила 90 новых электричек на восьми железнодорожных направлениях. Теперь пассажирам в пригородных электричках будет дополнительно доступно 100 тысяч мест, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам заммэра, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, количество рейсов электричек увеличилось на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях.

Больше всего пригородных поездов добавлено на Курском направлении — 20 пар поездов, еще восемь — на Казанском, шесть — на Белорусском. Пригородные электрички МЖД курсируют по расписанию будущего, 2019 года уже с 9 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, пригородные электрички, курсирующие по Москве и Московской области, перешли на зимнее расписание с 28 октября. Для удобства пассажиров новый график движения электропоездов появится в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК),

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