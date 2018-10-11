Электрички в Москве перейдут на зимнее расписание с 28 октября

Красногорск, , 09:19 — REGNUM Пригородные электрички, курсирующие по Москве и Московской области, перейдут на летнее расписание с 28 октября. Для удобства пассажиров новый график движения электропоездов появится в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщается на портале мэра Москвы.

Изменения произойдут в графике движения электропоездов Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Савеловского направлений. В частности, на Белорусском направлении добавят две электрички на популярных маршрутах — Голицыно и Кубинка. Не изменится расписание электричек на Ярославском, Горьковском и Курском направлениях.

В мэрии отметили, что подготовка к зиме идёт на всех девяти вокзалах Москвы. У входов устанавливают воздушно-тепловые завесы, приводят в порядок все платформы и привокзальные площади.

Читайте подробнее: Стоимость проезда в пригородных электричках Москвы повысится

Как сообщало ИА REGNUM, пригородные электрички, курсирующие по Москве и Московской области, перешли на летнее расписание с 25 марта. К началу дачного сезона ЦППК запустила 20 дополнительных поездов на пригородных направлениях.

Напомним, с 1 августа 2018 года проезд в пригородных электричках Москвы и Московской области стал бесплатным для пенсионеров и других льготных категорий граждан.

Ранее на эту тему: В Москве электрички перейдут на летнее расписание 25 марта