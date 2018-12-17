Расписание-2019 прибавило московским электричкам 100 тысяч мест

Москва, , 08:50 — REGNUM Расписание на 2019 год запустило 90 дополнительных электричек на восьми направлениях Московской железной дороги (МЖД) в будние дни, сообщили 17 декабря на официальном портале мэра Москвы. Это около 100 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Новое расписание уже действует с 9 декабря 2018 года. Отмечается, что больше всего пригородных поездов добавлено на Курском направлении — 20 пар поездов. Восемь электричек появились на Казанском, шесть — на Белорусском.

Вице-мэр Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил о планах запуска Московских центральных диаметров (МЦД), которые должны повысить доход в электропоездах.

«Качество обслуживания будет схоже с уровнем обслуживания на Московском центральном кольце и метро, а дальнейшая программа по развитию железнодорожного узла и формированию транспортно-пересадочных узлов позволит интегрировать весь столичный рельсовый транспорт Московского региона в единую сеть», — заявил он.

Ликсутов добавил, что подобных примеров в РФ пока не было.

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