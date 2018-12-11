Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:54:48 МСК

Переселение по программе реновации в Москве идёт в 22 дома

Общество

«Дома по программе реновации строят по самым современным технологиям»

Москва, 11 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  В Москве по программе реновации переселяют жителей 30 домов, сообщили 11 декабря ИА REGNUM в департаменте градостроительной политики Москвы.

Указано, что переселенцев принимают 22 новостройки в различных районах столицы.

«Дома по программе реновации строят по самым современным технологиям. Из ветхих пятиэтажек москвичи переезжают в квартиры с отделкой комфорткласса. Ремонт в новом жилье делать не нужно: стены в комнатах оклеены обоями, потолки окрашены, на полу в санузлах и кухнях уложена плитка, а в комнатах и коридоре — ламинат. Также в квартирах установлены двери, светильники, двухкамерные стеклопакеты», — говорится в сообщении.

Программа реновации в Москве предусматривает расселение 5171 дома, где проживает около одного миллиона человек. В настоящее время для возведения новостроек предусмотрены 295 стартовых площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, у переселенцев в дом по адресу улица Дмитрия Ульянова, 27 в Академическом районе Москвы возникли вопросы к качеству строения, предложенного им по программе реновации.

«Глядя на поднимающийся волной дом, расползающиеся швы, панели перекрытий, выступающие одна над другой, и прочие прелести, не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что с домом явно что-то не так», — описал впечатление от увиденного автор ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Московская реновация оказалась не такой, как о ней думали на улице Кедрова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Московская реновация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить