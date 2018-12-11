Переселение по программе реновации в Москве идёт в 22 дома

Москва, , 14:27 — REGNUM В Москве по программе реновации переселяют жителей 30 домов, сообщили 11 декабря ИА REGNUM в департаменте градостроительной политики Москвы.

Указано, что переселенцев принимают 22 новостройки в различных районах столицы.

«Дома по программе реновации строят по самым современным технологиям. Из ветхих пятиэтажек москвичи переезжают в квартиры с отделкой комфорткласса. Ремонт в новом жилье делать не нужно: стены в комнатах оклеены обоями, потолки окрашены, на полу в санузлах и кухнях уложена плитка, а в комнатах и коридоре — ламинат. Также в квартирах установлены двери, светильники, двухкамерные стеклопакеты», — говорится в сообщении.

Программа реновации в Москве предусматривает расселение 5171 дома, где проживает около одного миллиона человек. В настоящее время для возведения новостроек предусмотрены 295 стартовых площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, у переселенцев в дом по адресу улица Дмитрия Ульянова, 27 в Академическом районе Москвы возникли вопросы к качеству строения, предложенного им по программе реновации.

«Глядя на поднимающийся волной дом, расползающиеся швы, панели перекрытий, выступающие одна над другой, и прочие прелести, не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что с домом явно что-то не так», — описал впечатление от увиденного автор ИА REGNUM.

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