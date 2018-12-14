Центробанк РФ аннулировал лицензию у «Рунэтбанка»

Москва, , 10:54 — REGNUM Банком России с 14 декабря аннулирована лицензия на осуществление банковских операций АО КБ «Рунэтбанк» (г. Москва). В кредитном учреждении будет назначен ликвидатор, сообщается на сайте регулятора

Лицензия аннулирована «в порядке добровольной ликвидации» согласно ст. 61 Гражданского кодекса РФ. При этом отмечается, что кредитная организация имеет достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

«Рунэтбанк» является участником системы страхования вкладов. Каждому вкладчику выплатят не более 1,4 млн рублей

По величине активов «Рунэтбанк» занимал 468-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2018 года Банк России аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у трех банков: «Си Ди Би БАНК» (г. Краснодар), «Экономикс-Банк» и «Златкомбанк» (г. Москва).

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 банков.

Подробнее: За пять лет Банк России отозвал лицензии у 400 банков — Набиуллина