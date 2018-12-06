Четверг, 6 Декабря 2018 года
11:43:16 МСК

Центробанк отобрал лицензии у трёх российских банков

Экономика

Все банки являются участниками системы страхования вкладов

Москва, 6 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  Сегодня, 6 декабря, Банк России аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков «Си Ди Би БАНК» (г. Краснодар) и «Экономикс-Банк» (г. Москва). В банках будут назначены ликвидаторы, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ РФ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ АО «Златкомбанк» (г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Отмечается, что все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Каждый вкладчик получит страховые выплаты, но не более 1,4 млн рублей.

По величине активов «Си Ди Би БАНК» занимал 469-е место, «Экономикс-Банк» — 424-е место, «Златкомбанк» — 405-е место в банковской системе РФ.

Подробнее: Аннулирована лицензия у краснодарского «Си Ди Би БАНКа»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

Читайте: ЦБ аннулировании лицензию у «Экономикс-Банка»

А также: ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Златкомбанка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить