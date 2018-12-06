Центробанк отобрал лицензии у трёх российских банков

Москва, , 10:28 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, Банк России аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков «Си Ди Би БАНК» (г. Краснодар) и «Экономикс-Банк» (г. Москва). В банках будут назначены ликвидаторы, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ РФ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ АО «Златкомбанк» (г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Отмечается, что все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Каждый вкладчик получит страховые выплаты, но не более 1,4 млн рублей.

По величине активов «Си Ди Би БАНК» занимал 469-е место, «Экономикс-Банк» — 424-е место, «Златкомбанк» — 405-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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