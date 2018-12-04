Реновация в Москве: названо число желающих купить дополнительные метры

Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве подано 164 заявления на приобретение жилой площади за доплату по программе реновации, сообщил журналистам 4 декабря руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

За последние два месяца число заявок увеличилось более чем на 40% — с 94. При этом по 135 заявкам приняты положительные решения, в 85 случая уже подписаны договоры.

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По словам Лёвкина, участники программы получают скидку в размере 10% на приобретение по программе реновации дополнительных квадратных метров.

По программе реновации в Москве предусмотрено расселение более 350 тысяч квартир. В программу включен 5 171 дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 20% подорожали квартиры в домах, попавших в программу реновации. Средняя стоимость квадратного метра превышает 177 тысяч рублей. Изменение цены происходит на фоне сокращения предложения.

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