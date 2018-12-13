Медоборудование подорожает на 20%: предупреждают производители

Москва, , 09:57 — REGNUM Стоимость медицинских изделий и медицинского оборудования с 2019 года может вырасти до 20%. Об этом говорится в письме Ассоциация международных производителей медицинских изделий (IMEDA), направленном в Минздрав РФ, сообщает «Медвестник».

Из-за проблем с НДС, в частности могут подорожать прибопроектары для УЗИ, томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, имплантируемые сердечно-сосудистые изделия, электрокардиостимуляторы, необходимые в том числе для реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Производители просят Минздрава внести изменения в постановление правительства РФ №1042, предусматривающее льготы по НДС для медицинских изделий иначе они с нового года подорожают.

Напомним, в 2017 году IMEDA уже обращалась в Минздрав РФ с этим вопросом, но ответа не получила.

Кроме того, в октябре 2018 года глава Минфина Антон Силуанов направлял в Госдуму РФ письмо, в котором поддержал предложения производителей медизделий о внесении изменений в постановление правительства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России может сложиться ситуация, при которой с рынка может исчезнуть ряд наименований медицинских изделий, что повлечет за собой ухудшение и даже невозможность оказания необходимой медицинской помощи гражданам.

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