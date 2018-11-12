В России может возникнуть дефицит медицинских изделий

Москва, , 10:26 — REGNUM В России может сложиться ситуация, при которой с рынка может исчезнуть ряд наименований медицинских изделий, что повлечет за собой ухудшение и даже невозможность оказания необходимой медицинской помощи гражданам. Об этом говорится в обращении Союза «Медицинские ресурсы» к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой, передает «Медвестник».

"Большинство производителей не успеют с перерегистрацией медицинских изделий до 31 декабря 2021 года, и российские потребители могут столкнуться с их дефицитом на рынке. По прогнозам Союза «Медицинские ресурсы», процесс перерегистрации, необходимой для создания единого рынка ЕАЭС, займет более 20 лет», — говорится в обращении.

Напомним, не позднее 31 декабря 2021 года все медизделия, обращающиеся на рынках стран ЕАЭС по локальным правилам, должны пройти полную процедуру регистрации по новым союзным Правилам регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. Исключения для тех изделий, которые были зарегистрированы и успешно обращаются на локальных рынках, не предусмотрены.

Союз «Медицинские ресурсы» попросит Татьяну Голикову оказать содействие в решении данного вопроса, скоординировать работу подведомственных госорганов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга, в России к 2030 году выпуск медицинских изделий вырастет в 3,5 раза, объёмы экспортных поставок возрастут в десять раз. Кроме того, планируется регистрировать не менее сотни новых медицинских изделий российского производства ежегодно начиная с 2019 года.

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