В России могут отменить нулевую ставку НДС для медизделий

Москва, , 12:16 — REGNUM Реализация медицинских изделий из импортных комплектующих должна сопровождаться уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), убеждены чиновники Минпромторга. Это следует из проекта «Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», размещенного в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

"Отмена нулевой ставки… (необходима) для выравнивания конкурентоспособности по цене отечественной медицинской продукции производимой в том числе из налогооблагаемых импортных комплектующих», — сказано в документе.

В ведомстве также предлагают составить список материалов и комплектующих, которые применяются в производстве медицинских изделий, для их последующего импортозамещения. Указанные меры, по замыслу авторов стратегии, позволят упростить процедуру получения господдержки, что является одной из приоритетных задач.

Как пояснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, разработанный документ учитывает итоги реализации предыдущей стратегии, а также ставит новые цели, среди которых увеличение выпуска медизделий в 3,5 раза к 2030 году и десятикратный рост экспортных поставок.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2019 года НДС составит 20%. Сейчас действует льготная нулевая ставка на ряд продуктов питания, лекарства и медицинские изделия.